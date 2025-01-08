شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. استضافة 2000 من الأيتام وأبناء الشهداء في "بوليفارد وورلد" والان نبدء بالتفاصيل

تجربة ترفيهية مميزة

الدمام - شريف احمد - استضاف موسم الرياض 2000 شخص من الأيتام وأبناء الشهداء في منطقة "بوليفارد وورلد"، في مبادرة تعكس التزام الموسم بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه على تقديم تجارب استثنائية للجميع.وشهدت الزيارة التي تم تنظيمها خلال اليومين الماضيين، مشاركة 1000 مستفيد من الأيتام، يرافقهم ممثلون من جمعيات "إنسان" و"كيان" و"إخاء" و"دار الحضانة الاجتماعية"، وجمعية "المواساة الخيرية"، حيث استمتعوا بالأنشطة الترفيهية المتنوعة التي يقدمها بوليفارد وورلد.كما استضاف الموسم 1000 من أبناء الشهداء من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني وصندوق الشهداء، برفقة عائلاتهم، الذين استمتعوا بالتجارب والفعاليات المتنوعة التي تزخر بها المنطقة التي تعد واحدة من أبرز مناطق الموسم، وأكثرها إقبالًا.وتأتي الخطوة في إطار تعزيز الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بفعاليات الموسم، تأكيدًا لدوره في إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأيتام وأبناء الشهداء، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بتجربة ترفيهية مميزة تسهم في تعزيز الشعور بالاهتمام والدعم.