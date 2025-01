شكرا لقرائتكم خبر عن "رعاية وأثر".. الرياض تحتضن ملتقى الرعاية الصحية 28 يناير والان نبدء بالتفاصيل

ملتقى الرعاية الصحية

ورش عمل وجلسات علمية

الدمام - شريف احمد - تشهد العاصمة الرياض، انطلاق فعاليات ملتقى نموذج الرعاية الصحية الحديث 2025 في نسخته الثانية، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وتنظيم شركة الصحة القابضة، خلال يومي 28 و29 يناير الجاري تحت شعار "رعاية وأثر”، بقاعة الملفى في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.ويهدف الملتقى، الذي يُعد منصة علمية بارزة على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى استعراض نموذج الرعاية الصحية السعودي محليًا ودوليًا، وتسليط الضوء على قصص النجاح والطموحات المستقبلية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. للمزيد من التفاصيل:... This is a Twitter Status— Health Holding Co شركة الصحة القابضة (@HealthCo_sa) https://twitter.com/HealthCo_sa/status/1877050918748704851?ref_src=twsrc%5Etfwكما يركز الملتقى على تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في الرعاية الصحية، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة الأفراد، وضمان تقديم خدمات صحية تلبي احتياجات المجتمع وفق أرقى المعايير العالمية.ويمثل الملتقى المرحلة الثانية ضمن أربع مراحل استراتيجية للتحول الصحي، ويُبرز دور شركة الصحة القابضة في تمكين تقديم الرعاية عبر 20 تجمعًا صحيًا موزعًا في مختلف مناطق المملكة.وأبرز فعاليات الملتقى تقديم 20 ساعة علمية معتمدة للممارسين الصحيين. وإقامة ورش عمل وجلسات علمية بمشاركة أكثر من 25 متحدثًا محليًا ودوليًا.• وعرض إنجازات 80 جهة عارضة في القطاع الصحي. وتكريم 36 فائزًا بجائزة الملتقى.كما يسلط الملتقى الضوء على أحدث الابتكارات في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الأولية والتقنيات الداعمة لاستدامة القطاع الصحي، مع استعراض إنجازات التجمعات الصحية وتحقيق مستهدفاتها لتحسين الخدمات المقدمة.يُذكر أن شركة الصحة القابضة، باعتبارها جهة وطنية، تسعى إلى تعزيز مفهوم الوقاية قبل العلاج، وتقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة تسهل الوصول وتلبي احتياجات المستفيدين، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.