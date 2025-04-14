شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن ضوابط وإجراءات حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، استعدادا لموسم الحج، عددًا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وأداء فريضة الحج بأمن ويسر وطمأنينة.

ونوهت بأن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة كان أمس الأحد، وفق واس.

وآخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة 29 أبريل الجارى.

وابتداءً من الأربعاء الموافق 23 أبريل يتعين على المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة الحصول على تصريح بذلك من الجهات المعنية، ومنع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا، وتشمل تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، وأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"و"بوابة مقيم".

وإيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى من الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجارى حتى الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل.

وعدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجارى .

ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.