الخليج اليوم .. السعودية.. تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن أدين بالقتل

الرياض - كتب موسى القحطاني - نفذت الجهات السعودية المختصة يوم الاثنين حكم القتل قصاصا بمواطن أدين بالقتل.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل، قالت فيه: "أقدم جابر بن محمد بن أحمد شراحيلي سعودي الجنسية على قتل عبدالله بن أحمد بن حسن زعله سعودي الجنسية وذلك بإلقاء مادة قابلة للاشتعال عليه وإحراقه مما أدى إلى وفاته".

وأضاف البيان "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وذكر البيان "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني جابر بن محمد بن أحمد شراحيلي يوم الاثنين بتاريخ 6 / 7 / 1446هـ الموافق 6 / 1 / 2025م بمنطقة الرياض".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية "حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين، وينتهك حقهم في الحياة والأمن".

وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره"، بحسب البيان.