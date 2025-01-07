المدير العام للدفاع المدني زار قائد الجيش والتقى أبو زيد وعقيص وحواط

زار المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح قائد الجيش العماد جوزف عون، في مكتبه في اليرزة، مهنئا بالأعياد.

وشكر فرح لعون "التعاون الدائم والدعم المستمر الذي تقدمه قيادة الجيش إلى المديرية العامة للدفاع المدني".

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن "اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مختلف المجالات لضمان السلامة العامة وخدمة المواطنين".

واستقبل فرح في مكتبه، النائبين من كتلة "الجمهورية القوية" زياد حواط وجورج عقيص، وهنآه بالأعياد، وأشادا بـ"الدور الفاعل الذي يؤديه الدفاع المدني في تأمين السلامة العامة وتلبية نداءات المواطنين".

كما استقبل النائب السابق أمل أبو زيد، مهنئا إياه بالأعياد، ومثنيا على "جهود المديرية العامة للدفاع المدني".

والتقى رئيس بلدية جاج غبريال عبود، الذي عبر عن "تقديره للجهود المبذولة من قبل الدفاع المدني لضمان سلامة المواطنين".

وشكر فرح لضيوفه "مبادرتهم الكريمة"، مؤكدا التزام المديرية العامة للدفاع المدني دورها الوطني الحيوي في خدمة المجتمع بمختلف الظروف".