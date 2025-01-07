وزيرة خارجية كندا: تعليقات ترامب تظهر عدم فهم تام لما يجعل كندا دولة قوية ولن نتراجع في مواجهة التهديدات

شددت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، على أن تعليقات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب "تظهر عدم فهم تام لما يجعل كندا دولة قوية".

وقالت "اقتصادنا متين وشعبنا قوي ولن نتراجع أبدا في مواجهة التهديدات".

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء باستخدام "القوة الاقتصادية" ضد كندا، الحليف المجاور الذي دعا لضمه إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترامب "لا، القوة الاقتصادية".

وأضاف أن اندماج "كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضا أفضل كثيرا على صعيد الأمن القومي".