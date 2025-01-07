أحمد الشرع تفقد مطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه

أفادت وكالة الأنباء السورية- "سانا"، بأن "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قام بزيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه".
وكانت قد استؤنفت اليوم الرّحلات الجوّيّة من مطار دمشق الدولي وإليه، بعد أسابيع على توقّفها عقب سقوط نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد، والانتهاء من أعمال تأهيله.
وفي 4 كانون الأوّل الحالي، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنّقل الجوّي السّوريّة أشهد الصليبي، بدء تسيير الرّحلات الجوّيّة الدّوليّة من مطار دمشق وإليه اعتبارًا من 7 الحالي، مشيرًا إلى "أنّنا نطمئن شركات الطّيران العربيّة والعالميّة، بأنّنا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطارَي حلب ودمشق بمساعدة شركائنا، كي يكونوا قادرين على استقبال الرّحلات من أنحاء العالم كافّة".
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