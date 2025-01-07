أحمد الشرع تفقد مطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه

أفادت وكالة الأنباء السورية- "سانا"، بأن "قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قام بزيارة تفقدية لمطار دمشق الدولي في اليوم الأول لافتتاحه".

وكانت قد استؤنفت اليوم الرّحلات الجوّيّة من ​مطار دمشق الدولي​ وإليه، بعد أسابيع على توقّفها عقب سقوط نظام الرّئيس السّوري السّابق بشار الأسد، والانتهاء من أعمال تأهيله.

وفي 4 كانون الأوّل الحالي، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنّقل الجوّي السّوريّة أشهد الصليبي، بدء تسيير الرّحلات الجوّيّة الدّوليّة من مطار دمشق وإليه اعتبارًا من 7 الحالي، مشيرًا إلى "أنّنا نطمئن شركات الطّيران العربيّة والعالميّة، بأنّنا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطارَي حلب ودمشق بمساعدة شركائنا، كي يكونوا قادرين على استقبال الرّحلات من أنحاء العالم كافّة".