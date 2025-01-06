بين العتاولة ٢ وعايشة الدور .. أبطال مسرحية مكسرة الدنيا يكشفون تفاصيل أعمالهم المقبلة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 01:19 مساءً - على هامش تواجد أبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" في المملكة العربية السعودية، وذلك لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته الخامسة، على مسرح محمد العلي تحديدًا من يوم 3 وحتى 7 يناير الجاري، كشف أبطال العمل عن تفاصيل أعمالهم المقبلة خلال وخارج السباق الرمضاني.
وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي ورومانسي خلال 15 حلقة فقط، والعمل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وذلك بعد النجاح الكبير لهما سويًا في مسلسل "جت سليمة" برمضان2023.
أما مريم الجندي فكشفت عن مشاركتها في المارثون الرمضاني بمسلسل "العتاولة 2"، و "ولاد الشمس" وأشياء آخرى، مسلسل "العتاولة2" يشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.
كما كشف الفنان كريم عفيفي عن أعماله المقبلة قائلًا : "عندي مسلسل للأذكياء فقط سيعرض قريبًا، ومسلسل آخر يحمل أسم الكنبة هيعرض بعد رمضان المقبل".
ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب دنيا سمير غانم كلّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، وعبد الرحمن حسن "ظاظا"،
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أبطال مكسرة الدنيا يكشفون تفاصيل أعمالهم المقبلةكشفت الفنانة دنيا سمير غانم وأبطال مسرحية "مكسرة الدنيا" لموقع "عرب وود" عن أعمالهم المقبلة، حيث قالت دنيا :"عندي مسلسل في رمضان "عايشة الدور" نخلص المسرحية ونبدأ المسلسل، تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي".
وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي ورومانسي خلال 15 حلقة فقط، والعمل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وذلك بعد النجاح الكبير لهما سويًا في مسلسل "جت سليمة" برمضان2023.
أما مريم الجندي فكشفت عن مشاركتها في المارثون الرمضاني بمسلسل "العتاولة 2"، و "ولاد الشمس" وأشياء آخرى، مسلسل "العتاولة2" يشارك في بطولته: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.
كما كشف الفنان كريم عفيفي عن أعماله المقبلة قائلًا : "عندي مسلسل للأذكياء فقط سيعرض قريبًا، ومسلسل آخر يحمل أسم الكنبة هيعرض بعد رمضان المقبل".
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مسرحية "مكسرة الدنيا"وتُجسد دنيا سمير غانم خلال أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، شخصية "حلويات"، التي تعمل قائدة فريق السيرك القديم في المدينة البسيطة التي تعيش فيها، وتدخل في تحدٍّ ما، إما أنّ تُحقق نجاحاً غير مسبوق في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري على أرض السيرك.
ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب دنيا سمير غانم كلّ من محمد ثروت، سامي مغاوري، كريم عفيفي، مريم الجندي، صلاح الدالي، وعبد الرحمن حسن "ظاظا"،
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https://www.instagram.com/p/DD9___0NMi8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم متابعة في يوم ميلادها.. دنيا سمير غانم تستعد لعام مميز في مشوارها الفني خلال 2025
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».