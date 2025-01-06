هيا عبد السلام وبشار الشطي يعلنان عن الانتهاء من تصوير للمعاريس فقط

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مسلسل للمعاريس فقط

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 01:19 مساءً - أعلنت الفنانةوالفنان بشار الشطي عن انتهائهما من تصوير مسلسل ""، والذي من المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2025.ونشرت هيا صوراً عديدة لها مع أبطال العمل، وعلّقت وكتبت: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، شكراً فريق مسلسل للمعاريس فقط. الحمدلله على هذه الجمعة الطيبة، تشرفت بالشغل معاكم واحد واحد، ونلقاكم على خير قريباً إن شاء الله إخواني. مسلسل للمعاريس فقط، للمنتج فؤاد علي، تأليف علياء الكاظمي، إخراج هيا عبدالسلام، ولولوة عبدالسلام".وعلّق الفنان بشار الشطي على صور هيا، وكتب: "أم علي العزيزة، يعطيكِ مليون عافية أنتِ وفريق العمل من دون استثناء، عشنا تجربة وأياماً من العمر ما تنسى بكل تفاصيلها، شكراً على العمل والتعامل الراقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عسى الله يوفقنا ونقدم عملاً يليق بالمشاهد، ومبروك لكِ ولنا يا رب".كما نشر الفنان بشار الشطي صوراً له مع فريق العمل ومع منتج العمل فؤاد علي، ومخرجة العمل هيا عبد السلام، وعلّق وكتب: "بفضل الله تعالى تم الانتهاء من تصوير مسلسل للمعاريس فقط، لرمضان 2025، شكراً من القلب لكل شخص ساهم في إنتاج هذا العمل، تشرفت فيكم فرداً فرداً من دون استثناء، غمرتموني بمحبتكم، وحسن ورقي تعاملكم، ولي الشرف أن أعمل مع فريق محترف بهذا القدر من الجمال فنياً وأخلاقياً، وأتمنى من الله تعالى أن نقدم عملاً يلاقي استحسان الجمهور، وعملاً يليق بالمشاهد والشكر موصول لأخي الغالي النجم فؤاد علي، وأختي الغالية النجمة هيا عبدالسلام، وأختي المخرجة لولوة عبد السلام على هذه التجربة الرائعة بكل تفاصيلها، وسامحوني على القصور، لكم مني كل الحب والتقدير والاحترام ونلتقي دوماً على الخير والمحبة بإذن الله، وشكراً فريق العمل جميعاً من تمثيل وإخراج وإنتاج".وعلّق الفنان ومنتج العمل على ما كتبه بشار الشطي، وكتب له: "حبيبي يا بوحمني أنت اللي مشكور على كل شيء وما قصرت، أخ عزيز وغالٍ ونجم بفنّك وبأخلاقك، وعامود رئيسي في هذا العمل، عسى الله يوفقنا والناس تشوف شيء يسرها ويعجبها".كما شاركت الفنانة جنى الفيلكاوي متابعيها صوراً جماعية بالعمل، وصوراً مع الفنانة هيا عبد السلام، وعلقت وكتبت: "اليوم انتهينا من تصوير مسلسل للمعاريس فقط، أحب أن أشكر شخصاً شخصاً في هذا العمل على كل شيء، استمتعت وتشرفت بالشغل معكم، وإن شاء الله نلتقي قريباً".هو مسلسل من بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي، ريم أرحمة، ميثم بدر، غادة الكندري، جنى الفيلكاوي، شيماء قمبر، أحمدالسداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ هيا عبدالسلام ولولوة عبدالسلام، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علياء الكاظمي.

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