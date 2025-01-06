هدى حسين وبدر الشعيبي بطلا مسرحية الملكة والقرصان يروجان للعمل

مسرحية الملكة والقرصان

آخر أعمال الفنانة هدى حسين

https://www.instagram.com/p/DEdO89TtwVi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdO89TtwVi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdO89TtwVi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر أعمال الفنان بدر الشعيبي

https://www.instagram.com/p/DEdLB46NDcc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdLB46NDcc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdLB46NDcc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 01:19 مساءً - أعلن فريق مسرحية "" عن الأبطال المشاركين بالعمل، وبعض تفاصيلها، ونشرت الفنانةبوستر العمل المسرحي، والذي سيكون من بطولتها، وعلّقت: "بنك برقان x ترند برودكشن يقدمان، نجمة مسرح الطفل الملكة هدى حسين مع نجم الأجيال الفنانفي عمل مسرحي ضخم 2025، بعنوان (الملكة والقرصان) على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشتركة السالمية".وتفاعل مع منشور هدى حسين الفنان بدر الشعيبي، وكتب لها: "أم حسين الغالية، شرف كبير لي بأني راح أقف أمام قامة فنية كبيرة وأسطورة مسرح الطفل، شكراً على هذي الثقة الكبيرة بأنه تكون هذي العودة من إخراجي ومع فريق ترند. يارب عمل للتاريخ ويليق بكِ وبجمهورك".كما علّق الفنان طلال سام، المشارك بالعمل مع هدى وبدر، وكتب: "يا بختي والله ثاني فرصة تجمعني معك".كما نشر مخرج وبطل المسرحية الفنان بدر الشعيبي بوستر الحفل، وكتب نفس التعليق الذي كتبته هدى حسين.وتأتي مسرحية الملكة والقرصان من إخراج الفنان بدر الشعيبي، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة الفنانة هدى حسين والفنان بدر الشعيبي والفنان طلال سام والفنانة غرور صفر.وكان آخر عمل عرض للفنانة هدى حسين بالدراما مسلسل ""، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمعة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ نجاة حسين، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان، خالد أمين، باسم مغنية، أحمد إيراج، ريم أرحمة.كما شاركت بالموسم الرمضاني 2024 بمسلسل ""، وهو من إخراج علي العلي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج.أما آخر عمل مسرحي قدمته، فكان مسرحية "السحر الأسود"بنسخته الرابعة، من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف عبدالعزيز المسلم، ومن بطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، هدى حسين، سحر حسين، حمد العماني، مرام البلوشي.كانت آخر النشاطات الفنية للفنان بدر الشعيبي هي مشاركته بحفل مع الفنان محمد رمضان بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، بالساحل الشمالي، وقدم مسرحية "أبراكدابرا 2"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ وتمثيل بدر الشعيبي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، وبطولة الفنان يعقوب عبدالله، ناصر عباس، فرح الصراف، فهد الصالح، وناصر الدوسري.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»