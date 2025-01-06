الخليج اليوم .. السعودية.. فتح باب التطوع لأكثر من 20 تخصصا طبيا لدعم سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد، عن "بدء التسجيل في برنامج "أمل" التطوعي السعودي للأشقاء في سوريا".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ذلك يأتي "بهدف تفعيل دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية لمختلف دول العالم، وتقديم الخدمات الطارئة والطبية للمحتاجين في مختلف التخصصات، والتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال البرامج التطوعية، إلى جانب تنشيط دور المتطوعين وبناء قدراتهم في مجالات العمل الإنساني".

ويستهدف البرنامج العديد من التخصصات الطبية، منها: جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة النساء والولادة، جراحة عامة، طب طوارئ، الدعم النفسي، جراحة عظام، طب باطني، جراحات القلب المفتوح والقسطرة، أمراض الكلى، طب عام، صدرية، طب الأطفال، تخدير، تمريض، طب أسرة، علاج طبيعي، النطق والتخاطب، أطراف صناعية، زراعة القوقعة، وغيرها من التخصصات الطبية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت طائرة سادسة تابعة لمركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة تحمل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية إلى مطار دمشق الدولي في إطار جسر جوي إغاثي تسيّره الرياض.

كما أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، دخول أولى قوافل الجسر البري السعودي إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي الأردني، في إطار حملة المساعدات السعودية لسوريا.

المصدر: "واس"