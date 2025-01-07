شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى ينقل رسالة من العاهل الأردنى إلى الرئيس التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في سوريا وجهود وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية خلال استقبال الرئيس التركي الاثنين ، الوزيرأيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

وبدوره، بعث الرئيس التركي تحياته الملك عبدالله الثاني ،وأكد قوة العلاقات التركية- الأردنية وأهمية استمرار التنسيق بين البلدين إزاء الأوضاع الإقليمية.