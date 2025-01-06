خاص لسيدتي رامي صبري: نجاح الأغاني يقاس بالأرقام على مواقع التواصل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 01:19 مساءً - خلال تواجد الفنان رامي صبري بالمملكة العربية السعودية لإحياء حفله بموسم الرياض مع الفنانة نانسي عجرم، وقدم خلال الحفل العديد من الأغاني وكان أكثر الطلب على غناء أغنية "يمكن خير" كما غنى عددًا من الأغاني ومنها "غالي، واعترفلك، وإنتِ جنان، وحياتي مش تمام، يمكن خير، ميدلي منوّع، وكلمة، وأهد الدنيا، وخطيرة، وسكت ليه. واختتم حفله بأغنية إنت بتسألي.
وخلال المؤتمر الصحفي للفنان رامي صبري وردا على سؤال الخليج 365 له عن تخطي أغنيته "يمكن خير" لـ 370 مليون مشاهدة وعن شعوره بهذا الرقم وسر نجاح الأغنية؟ قال رامي: الآن نجاح الأغاني اختلفت عن السابق ففي السابق قد يكون النجاح أن الأغنية تسمع بالسيارة أو بالشارع أو الأماكن، الآن أصبح نجاح الأغنية يقاس بالأرقام على مواقع التواصل، وهي من أهم أسباب تقييم الفنان بأن أغانيه ناجحة هي أن تتخطى نسبة عالية بالمشاهده والاستماع وأضاف رامي قائلًا: لو افترضنا الأغنية حققت مئة مليون مشاهدة حتى لو لم يستمع لها الكثير ولكن مجرد أنها حققت أرقامًا كبيرة بالمشاهده تعد أغنية ناجحة والآن نجاح الأغنية أصبحت تقاس بالأرقام
وأضاف رامي: "من هنا أشكر جمهوري الذي وصل الأغنية إلى هذا العدد من المشاهدة والمتابعة ما يقارب 370 وكذلك لدي أغانٍ أخرى تخطت 200 مليون وأشكر جمهوري".
ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب
إيه هيفيد؟
على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جي تودعني
وماشي، ماشي بعيد
يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين؟
ويهد أحلامه في يومين ويبيع قوام
هنساك وأعيش وأهو حب راح وخلاص مفيش
لهواك مكان ما يهمنيش، خلص الكلام
يمكن خير عشان كان لازم أبعد من زمان
أنا وأنت ما يسعناش مكان والبركة فيك
موضوعنا مات، ما بقاش خلاص فيه معجزات
وبلاش نقلب في اللي فات، راحت عليه
كما شكر الفنان رامي صبري خلال المؤتمر هيئة الترفيه ممثلة بالمستشار تركي آل الشيخ، وكذلك الشركة المنظمة للحفل بنش مارك وأيضا الجمهور السعودي ووصفه بأنه قريب من القلب جدًا .
وكشف خلال المؤتمر عن عمل جديد مع الفنان تامر حسني عبارة عن ديو، وقال إنها فكرة مختلفة وستطرح بـ 6 يناير والساعة 6.
وخلال المؤتمر الصحفي للفنان رامي صبري وردا على سؤال الخليج 365 له عن تخطي أغنيته "يمكن خير" لـ 370 مليون مشاهدة وعن شعوره بهذا الرقم وسر نجاح الأغنية؟ قال رامي: الآن نجاح الأغاني اختلفت عن السابق ففي السابق قد يكون النجاح أن الأغنية تسمع بالسيارة أو بالشارع أو الأماكن، الآن أصبح نجاح الأغنية يقاس بالأرقام على مواقع التواصل، وهي من أهم أسباب تقييم الفنان بأن أغانيه ناجحة هي أن تتخطى نسبة عالية بالمشاهده والاستماع وأضاف رامي قائلًا: لو افترضنا الأغنية حققت مئة مليون مشاهدة حتى لو لم يستمع لها الكثير ولكن مجرد أنها حققت أرقامًا كبيرة بالمشاهده تعد أغنية ناجحة والآن نجاح الأغنية أصبحت تقاس بالأرقام
وأضاف رامي: "من هنا أشكر جمهوري الذي وصل الأغنية إلى هذا العدد من المشاهدة والمتابعة ما يقارب 370 وكذلك لدي أغانٍ أخرى تخطت 200 مليون وأشكر جمهوري".
أغنية "يمكن خير"أغنية "يمكن خير" من كلمات أحمد علي موسى، وألحان وغناء رامي صبري وتقول كلماتها :
ولا وقته إننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا أعاتب
إيه هيفيد؟
على قد ما قلبي وجعني وأنا شايفك جي تودعني
وماشي، ماشي بعيد
يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين؟
ويهد أحلامه في يومين ويبيع قوام
هنساك وأعيش وأهو حب راح وخلاص مفيش
لهواك مكان ما يهمنيش، خلص الكلام
يمكن خير عشان كان لازم أبعد من زمان
أنا وأنت ما يسعناش مكان والبركة فيك
موضوعنا مات، ما بقاش خلاص فيه معجزات
وبلاش نقلب في اللي فات، راحت عليه
كما شكر الفنان رامي صبري خلال المؤتمر هيئة الترفيه ممثلة بالمستشار تركي آل الشيخ، وكذلك الشركة المنظمة للحفل بنش مارك وأيضا الجمهور السعودي ووصفه بأنه قريب من القلب جدًا .
وكشف خلال المؤتمر عن عمل جديد مع الفنان تامر حسني عبارة عن ديو، وقال إنها فكرة مختلفة وستطرح بـ 6 يناير والساعة 6.
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