شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب وأحمد مراد أعضاء لجان تحكيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الـ14 لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الخميس المقبل يوم 9 يناير، حيث يقام حفل الافتتاح فى معبد الأقصر بحضور العديد من مشاهير ونجوم الفن الأفارقة، وتقدم ياسمين الهوارى وتسنيم رابح حفل افتتاح المهرجان، وتقام فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار "قمر 14" وتستمر فعالياته حتى 14 يناير.

ويشارك في لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، السيناريست تامر حبيب، والمخرج موسى سنا ابسا من السنغال والمخرج إبراهيم شداد من السودان والمخرجة صوفيا دجاما من الجزائر، والممثلة اكوسوا بوسيا من غانا.

كما يشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، السيناريست أحمد مراد والناقد عبد الكريم أوكريم من المغرب والناقد نجيب سانيا من السنغال ومن جنوب أفريقيا أندريا فوجس ومن السودان المخرج والسيناريست أمجد أبو العلا.

أما أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا، المنتج جابي خورى والمخرج أمير رمسيس ومديرة مهرجان نياف ماهن بونيتى، وأعضاء لجنة تحكيم مسابقة افلام الطلبة محمد شفيق ومني الصبان وهشام جمال".

تشهد الدورة الـ14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، تكريم كل من النجم خالد النبوى والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج موسي ابسا من السنغال، والممثلة والمخرجة اكوسوا بوسيا من غانا، والفنان أحمد الحفيان من تونس.

وإهداء الدورة الـ14 لروح كل من المؤلف عاطف بشاى، والمخرج المغربى الطيب الصديقى، والمخرج الموريتانى ميدو هوندو، والمخرجة السنغالية صافى فاى.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيًا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.