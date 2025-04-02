شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات إياب دور ربع النهائي لرباعى الكرة المصرية فى البطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفرق المصرية الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري، مواجهات مثيرة في إياب ربع نهائي بطولتي إفريقيا دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتتسابق أندية الأهلي وبيراميدز من مصر، وصن داونز وأورلاندو بيراتس من جنوب أفريقيا، والترجي التونسي، ومولودية الجزائر، والجيش الملكي المغربي على التتويج باللقب من أجل ضمان الوصول إلى العالمية.

بينما يتنافس الزمالك والمصري من مصر على لقب الكونفدرالية الأفريقية، التي توجت بها الأندية المصرية مرتين من قبل بواقع لقب للأهلي ولقبين.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

حقق بيراميدز فوزا كبيرا على الجيش الملكى بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فاعليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، ليضع قدما فى الدور نصف نهائى من البطولة، وينتظر لقاء العودة الثلاثاء المقبل لتأكيد صعوده للمرة الأولى فى تاريخه.