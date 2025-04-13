شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات مصيرية لبيراميدز فى مشوار حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتبقى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، 6 مواجهات مصيرية فى مرحلة حسم لقب الدورى، حيث بات الفريق السماوى أمام فرصة تاريخية للتتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

وتعادل بيراميدز مع الأهلى بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

سجل محمد الشيبي هدف المباراة في الدقيقة 86 من تسديدة صاروخية، قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع ، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة كما يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة ويستمر صراع اللقب.

ويتبقي لبيراميدز 6 مواجهات كالتالى:

الجولة الثالثة: حرس الحدود مع بيراميدز 4 عصر الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة: فاركو مع بيراميدز 4 عصر الأحد 4 مايو

الجولة الخامسة: البنك الأهلى مع بيراميدز 7 مساء الجمعة 9 مايو

الجولة السادسة: الزمالك مع بيراميدز 7 مساء الثلاثاء 13 مايو

الجولة السابعة: بتروجت مع بيراميدز 4 عصر السبت 17 مايو

الجولة الثامنة: باى

الجولة التاسعة: سيراميكا مع بيراميدز الأربعاء 28 مايو