الامارات | ملتقى رمضاني في الشارقة يوصي بتعزيز أطر الاستدامة الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى ملتقى رمضاني بأهمية تعزيز أطر الاستدامة الرياضية، واستدامة الأسرة من أجل مواصلة التميز الرياضي.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع، تحت عنوان «أنتم شركاؤنا في النجاح»، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالشراكة مع المجلس الاستشاري.

واستعرض النادي، خلال الملتقى، سبل الارتقاء بمسيرته الرياضية، ومواصلة الإنجازات على الصعد الرياضية والثقافية والمجتمعية كافة، وأكد أهمية استثمار الخبرات الرياضية والبيئة النموذجية التي يتمتع بها النادي لتطوير إنجازاته التي تبلغ أكثر من 6000 ميدالية وكأس خلال السنوات الـ10 الماضية.

حضر الملتقى رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، والأمين العام للمجلس رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد الجروان، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس والنادي، وجمع من القيادات المجتمعية والرياضية.

وحث الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، منتسبي النادي على مواصلة الرقي بالنادي نحو الأفضل، مؤكداً أن جهود النادي في مجال الاستدامة المجتمعية أسست لقاعدة رياضية قوية تنبئ بمستقبل مبهر للاعبيه.