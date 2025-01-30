برشلونة يعتزم التقدم بطلب مواصلة اللعب على "مونتجويك" حتى نهاية الموسم

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : يعتزم برشلونة الإسباني لكرة القدم التقدم بطلب إلى مجلس البلدية لمواصلة اللعب على ملعبه الموقت "مونتجويك" حتى نهاية الموسم بانتظار انتهاء أعمال تجديد ملعبه الأصلي "كامب نو"، وذلك وفق ما أعلن الخميس.

وأفاد النادي الكاتالوني أنه ينوي تمديد عقد الإيجار مع "بي أس أم"، الشركة العامة التابعة لبلدية برشلونة، "حتى 20 أيار/مايو"، أي حتى نهاية الدوري الإسباني، وذلك لأنه ليس هناك أي مخطط لإقامة حفلات موسيقية في "مونتجويك" خلال هذه الفترة.

وقالت نائبة الرئيس للشؤون المؤسساتية في النادي إيلينا فورت في تشرين الأول/أكتوبر إن برشلونة "يعمل بشكل ناشط" كي يعود إلى ملعبه الأصلي "بحلول نهاية العام" 2024، بسعة موقتة تبلغ 62 ألف مقعد.

لكن العمل الذي من المتوقع أن يكتمل تماما بحلول صيف 2026، لا يزال بعيدا عن الوصول إلى نهايته.

وتم إطلاق ورشة التحديث في "كامب نو" في حزيران/يونيو 2023، لكن الأعمال تباطأت لأسباب تتعلق بالتصاريح وشكاوى العديد من العمال بشأن ظروف العمل.