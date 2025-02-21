شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-2-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 21 فبراير 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 21-2-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 م

موعد صلاة العصر 22: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:05 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:08 ص

موعد صلاة الظهر 12:14 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 5:51 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:17 م

موعد صلاة المغرب 5:44 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 5:08 صموعد صلاة الظهر 12:14 مموعد صلاة العصر 3:25 مموعد صلاة المغرب 5:51 مموعد صلاة العشاء 7:10 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:59 صموعد صلاة الظهر 12:05 مموعد صلاة العصر 3:17 مموعد صلاة المغرب 5:44 مموعد صلاة العشاء 7:01 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:51 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

موعد صلاة العصر 3:12 م

وقت صلاة المغرب 5:38 م

وقت صلاة العشاء 6:54 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:57 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 م

موعد صلاة العصر 20: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:48 م

موعد صلاة العشاء 7:00 م

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