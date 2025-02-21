الامارات | «بطولة دبي للطبخ الشعبي».. مهرجان الفرجان عابق برائحة الأطباق الإماراتية الأصيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية الهادفة إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في دبي عبر المنصات الافتراضية، بطولة «دبي للطبخ الشعبي»، وذلك ضمن فعاليات «مهرجان الفرجان»، الذي تنظمه فرجان دبي في حديقة مشرف، بالتعاون مع صندوق الفرجان وبلدية دبي، حتى 26 فبراير الجاري.

وتُعد بطولة دبي للطبخ الشعبي، التي تقام برعاية شركة ماجي، منصة يتنافس فيها المتسابقون لتحضير أطباق متنوعة تمزج بين المأكولات التقليدية والحديثة، حيث يعرض المشاركون أطباقهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، تقيّم الطعم والمظهر والإبداع، مع تكريم الفائزين بجوائز تقديراً لمهاراتهم وابتكاراتهم في المطبخ.

وأعلنت فرجان دبي، فوز المتسابقة شما سيف الشحي، بجائزة البطولة عن فئة الكبار، وذلك عن طبق «ثريد الدجاج»، حيث حصلت على جائزة بقيمة 2000 درهم. فيما أقيمت أمس بطولة جديدة للأطفال حتى عمر 15 عاماً، حيث تنافسوا لتقديم طبق «معكرونة الطيبين»، على أن تختار لجنة التحكيم المرشح الفائز بأفضل طبق تم تقديمه.

من جانبها، أكدت فاطمة البستكي، مديرة الشراكات في فرجان دبي، أن بطولة دبي للطبخ الشعبي منصة مميزة تجمع عشاق فن الطهي، حيث يتنافس المشاركون في تحضير أطباق إماراتية أصيلة، ممزوجة بلمسات عصرية، وتوفر هذه البطولة فرصة للطهاة المحليين والناشئين لاستعراض مهاراتهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، ما يسهم في إحياء التراث الإماراتي ونقله للأجيال الجديدة.

وأضافت أن المسابقة تعد كذلك «تجربة تفاعلية للزوار، حيث يمكنهم التعرف إلى وصفات محلية أصيلة، وتذوق أطباق متنوعة، كما تشجّع المسابقة على تعزيز التبادل الثقافي بين الطهاة والجمهور، ما يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية الأطباق التراثية وتقدير قيمتها الغذائية والثقافية».

ووجّهت فاطمة البستكي، الشكر للجنة التحكيم على الدور الذي قامت به خلال الفعالية، حيث تضم في عضويتها كلاً من أروى لوتاه، ومحمد ثاني، محمد الرشيدي، سمية عبيد، مشيرة إلى أن مهرجان الفرجان في نسخته الثالثة هذا العام يشهد فعاليات تسهم في ترسيخ التقارب والتلاقي بين أفراد أحياء وفرجان دبي، وتتيح مناخاً يخدم تقوية أواصر التضامن المجتمعي لدى أبناء الإمارة.

ويمثل مهرجان الفرجان أكثر من مجرد فعالية ترفيهية؛ فهو يعزز التفاعل المجتمعي، ويخلق بيئة تجمع بين الأفراد من مختلف الأعمار والخلفيات، كما يساعد على تمكين الشباب من خلال توفير منصة لعرض مشاريعهم ومواهبهم، ما يسهم في بناء جيل أكثر ابتكاراً وقدرة على تحقيق النجاح.

إضافة إلى ذلك، يعزز المهرجان التلاحم المجتمعي، من خلال مسابقات وتحديات جماعية تُشجّع على العمل الجماعي والمشاركة، ما يعكس قيم التعاون والروح الرياضية بين المشاركين، كما يعمل على إحياء التراث الإماراتي عبر أنشطة وفعاليات مختلفة.

فاطمة البستكي:

. البطولة تشجّع على تعزيز التبادل الثقافي بين الطهاة والجمهور لرفع الوعي بأهمية الأطباق التراثية.

. شما سيف الشحي فازت بجائزة البطولة عن فئة الكبار، وذلك عن طبق «ثريد الدجاج».