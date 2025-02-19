شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة الحمراء تطبق تجربة برشلونة ومانشستر وأرسنال في تخليد أسماء جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس حرص النادي الأهلي على توثيق علاقته بجماهيره بدأت شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي في تنفيذ عدد من الأفكار الإبداعية بالتزامن مع انطلاق الأعمال الإنشائية التي شهدت بدء الحفر يوم الجمعة الماضي.

وكان من بين أبرز الأفكار التي تم الإعلان عنها تخصيص مساحات داخل الاستاد لتخليد أسماء المشجعين على الجدران وهي فكرة سبق أن اعتمدتها أندية عالمية كبرشلونة وأرسنال وليفربول وأندية أمريكية مثل نيويورك يانكيز وجرين باي باركز و دالاس كاوبويز حيث يتم إتاحة الفرصة للجماهير لحفر أسمائهم داخل ملاعب أنديتهم نظير مقابل مالي يتحدد وفق الموقع والمساحة.

وأرادت شركة القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل أن تضفي طابع خاص على هذه الفكرة حيث خصص أماكن بارزة داخل الاستاد من بينها الممرات والمدرجات لضمان ظهور الأسماء في مواقع واضحة كما سيتم منح المشاركين في هذه المبادرة امتيازات حصرية تدوم لسنوات طويلة.

وتنطلق هذه الفاعلية رسميًا في شهر مارس المقبل وستكون الفرصة متاحة لجماهير الأهلي في مصر وجميع أنحاء العالم للمشاركة وفق أسبقية الحجز نظرًا لمحدودية المساحات المتوفرة.

ومن المنتظر أن تعقد شركة القلعة الحمراء مؤتمرًا صحفيًا في الأيام المقبلة للكشف عن تفاصيل المبادرة والمزايا المصاحبة لها إلى جانب عدد من المفاجآت الخاصة بالجماهير.