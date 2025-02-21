شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وبنفيكا.. مهرجان أهداف يمهد لموقعة نارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ستعد برشلونة لمواجهة نظيره بنفيكا، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين اثنين من عمالقة الكرة ويدخل الفريق الكتالوني، المواجهة، بطموح مواصلة المشوار نحو اللقب القاري، بينما يسعى بنفيكا لإحداث مفاجأة مدوية على حساب أحد أكبر الأندية في القارةهذه المواجهة تعيد للأذهان، سلسلة من اللقاءات التاريخية التي جمعت الفريقين في البطولة، حيث شهدت نتائج متباينة وبعض الأحداث المثيرة على مدار السنوات الماضيةوالتقى برشلونة مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، 7 مرات، وحقق البارسا 3 انتصارات مقابل 3 تعادلات وفوز وحيد للفريق البرتغالي. وسجل لاعبو برشلونة 9 أهداف في شباك بنفيكا، مقابل 7 أهداف للفريق البرتغالي تقابل الفريقان لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، خلال ربع نهائي نسخة 2005-2006، حين انتهى لقاء الذهاب في لشبونة بالتعادل السلبي. لكن في لقاء العودة بالكامب نو، تمكن برشلونة من تحقيق الفوز بنتيجة 2-0، بفضل هدفي رونالدينيو وصامويل إيتو. وواصل برشلونة، طريقه في البطولة، حتى توج باللقب الأوروبي، بعد الفوز على آرسنال في النهائي. وتجددت المواجهة بين الفريقين في دور المجموعات لنسخة 2012-2013، حيث تمكن برشلونة من الفوز ذهابًا في البرتغال 2-0 من توقيع أليكسيس سانشيز وسيسك فابريجاس. أما لقاء الإياب في الكامب نو، فقد انتهى بالتعادل السلبي، وهي نتيجة لم تكن كافية لبنفيكا للتأهل إلى الدور واحدة من أكثر المواجهات إثارة بين الفريقين، جاءت في دور المجموعات لموسم 2021-2022، عندما فاجأ بنفيكا، الجميع، بفوز عريض على برشلونة بنتيجة 3-0 في لشبونة، بفضل تألق داروين نونيز، الذي سجل هدفين. وفي لقاء العودة بالكامب نو، لم يتمكن برشلونة من التعويض، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي ساهمت في خروج الفريق الكتالوني من دور المجموعات لأول مرة منذ 20 عامًا. مهرجان أهداف في الصدام الأخير آخر مواجهة جمعت بين برشلونة وبنفيكا بدوري أبطال أوروبا، جاءت في الموسم الحالي، وحقق البارسا، فوزًا مثيرًا بنتيجة 5-4 على ملعب النور في لشبونة. وأقيمت المباراة في 21 يناير/كانون ثان 2025 ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، وتقدم بنفيكا في الشوط الأول بثلاثية مقابل هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء لكن برشلونة نجح في العودة بقوة في الشوط الثاني، حيث أضاف روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الثاني، ورافينيا سجل هدفين أيضًا، وأحرز إريك جارسيا الهدف الخامس في الدقيقة 95، ليمنح فريقه الكتالوني، فوزا مثيرا. ويدخل برشلونة، الصدام المقبل، بمعنويات مرتفعة، بعد تألقه في دور المجموعات، مدعومًا بتألق نجومه الشباب، ورغبة مدربه هانز فليك، في إثبات قدرته على قيادة الفريق نحو اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي منذ 2015. في المقابل، يدخل بنفيكا، متسلحًا بسجله الجيد أمام الفرق الكبرى، ورغبته في تكرار سيناريو 2021 عندما أطاح ببرشلونة من البطولة ويدرك الفريق البرتغالي، صعوبة المهمة، لكنه يأمل في استغلال أي ثغرات ضد البارسا، لتحقيق نتيجة إيجابية تضعه على طريق التأهل إلى ربع النهائي.

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