الامارات | رئيس الدولة يبدأ يوم 24 فبراير الجاري "زيارة دولة " إلى إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، يوم الإثنين المقبل الموافق 24 من شهر فبراير الجاري، "زيارة دولة" إلى الجمهورية الإيطالية.

ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة، مع فخامة سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية، ومعالي جورجا ميلوني رئيسة الوزراء، خلال الزيارة، مختلف جوانب التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا.