شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تفوز بجائزة منتدى الإعلام عن حملة "لا حج بلا تصريح" والان نبدء بالتفاصيل

جوائز المنتدى السعودي للإعلام

جهود وزارة الداخلية لخدمة الحجاج

لا حج بلا تصريح

الدمام - شريف احمد - أعلن المنتدى السعودي للإعلام فوز وزارة الداخلية بجائزة المنتدى في مسار الأنشطة الاتصالية الإعلامية على مستوى القطاع الحكومي عن «حملة لا حج بلا تصريح".كان افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المنتدى السعودي للإعلام، محمد فهد الحارثي، الحفل الختامي لجائزة المنتدى السعودي للإعلام بكلمة ملهمة تسلط الضوء على دور الإعلام في صناعة التأثير وتعزيز المشهد الإعلامي.وأوضح الحارثي، أن الجائزة محوكمة من قبل مجلس الأمناء وتتضمن 14 مسارًا، كل مسار له لجنة تحكيم مقننة بمعايير مهنية دقيقة، بحيث لا يشوبها المجاملة والمحاباة.كان أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، أهمية التشارك والتكامل في الرسائل الإعلامية الموجهة لضيوف الرحمن.وذلك لإبراز دور المملكة الريادي في خدمة الحجاج، وتقديم التسهيلات اللازمة لأداء المناسك بيسر وسهولة، من خلال التقيد بالأنظمة والتعليمات.كما أكد خلال المشاركة بمؤتمر ومعرض الحج الشهر الماضي، على تعزيز ثقة ضيوف الرحمن بالجهات القائمة على خدمتهم، مع التركيز على وضوح الرسائل الإعلامية.

وبخصوص حملة "لا حج بلا تصريح" ومبادرة "طريق مكة" أشار العقيد طلال بن شلهوب إلى وصول الرسائل الإعلامية للحملتين، في تنظيم دخول الحجاج.

بالإضافة إلى تسهيل رحلتهم ليستفيد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم كافة، مشيرًا إلى دور المؤتمرات الصحفية لقوات أمن الحج في إيصال الخطط الأمنية باحترافية عالية.

الأسئلة الشائعة من الحجاج

وأكد حينها أيضا أن إدارات الإعلام بالتنسيق مع مراكز العمليات 911، تعمل على جمع الأسئلة الشائعة من الحجاج وتحويلها إلى محتوى إعلامي يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين أن ذلك بهدف تعزيز الوعي وتقديم معلومات استباقية وشاملة بلغات متعددة، تسهم في التزام ضيوف الرحمن بالتعليمات وسهولة أداء المناسك.