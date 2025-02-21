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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع نظيره الأردني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في القاهرة اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.
وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.