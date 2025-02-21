شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع نظيره الأردني والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية