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رئيس مجلس الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع نظيره الأردني

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في القاهرة اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية على مدى ثلاثة أيام.
وأكد الجانبان خلال الاستقبال عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

العلاقات البرلمانية

كما جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وعددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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