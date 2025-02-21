شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة مرصد أين للحقوق والتنمية تجتمع مع الصيادين وعدد من الشخصيات الاجتماعية لمناقشة إجراءات تأسيس الجمعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

المهرة / خاص

عُقد مساء اليوم الجمعة اجتماع في ساحة مدرسة زيد بن ثابت بمنطقة محيفيف مديرية الغيضة محافظة المهرة، برئاسة الأستاذة آمنة السليمي، رئيسة مرصد "أين" للحقوق والتنمية، و بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة من المنطقة، وكان من بين الحضور رئيس لجنة التوعية لحماية الثروة السمكية، الشيخ راشد يسهول، والشيخ طارق مسلم سالم العوبثاني، عاقل حارة بمحيفيف، والشيخ علي محمد حمود، عاقل حارة صلاح الدين، بالإضافة إلى الشيخ الاثنين سهيل محمد ساهل، مستشار المحافظ للثروة السمكية.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة التحضيرات اللازمة لعقد اللقاء الموسع للصيادين في المنطقة، حيث تم تشكيل لجنة تحضيرية مؤقتة برئاسة الشيخ طارق مسلم العوبثاني وعدد من الأعضاء، وذلك لمتابعة الإجراءات مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ووزارة الثروة السمكية، إضافة إلى السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة.

كما أكد الشيخ راشد يسهول خلال الاجتماع على أهمية توعية الصيادين بحقوقهم القانونية واللوائح المنظمة لقطاع الصيد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا المجال، وتم توجيه الدعوة لترشيح صياد من كل قبيلة للانضمام إلى جمعية الصيادين التي سيتم تأسيسها قريبًا، بهدف ضمان تمثيل عادل للصيادين في الجمعية.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المعنية والصيادين، بما يسهم في تحسين وضعهم ودعم حقوقهم في القطاع السمكي.