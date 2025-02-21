شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة خالد فتحي عددا من القرارت الهامة خلال جلسته الثالثة والتى أقيمت الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

جاءت القرارت كالتالى:

موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد على إقامة معسكر لاختبار الحكام السيدات للترشح للشارة القارية خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025.

الموافقة على الدعوة الواردة من اتحاد جمهورية التشيك لكرة اليد للمنتخب الوطنى المصرى للسيدات للمشاركة بدورة دولية ودية رباعية خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر من العام الجارى 2025، وذلك فى إطار الاستعدادات لبطولة العالم للسيدات.

اعتماد برامج المنتخبات الوطنية المصرية للشباب والناشئين، والتى تأتى فى إطار الاستعدادات لبطولتي العالم للشباب مواليد 2004 والناشئين مواليد 2006 وبطولة البحر المتوسط لمنتخب الناشئين مواليد 2008.

الموافقة على ترشيح خالد ديوان للتقدم لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادمة.

الموافقة على تعيين الدكتور طارق لطفي رئيسا للجنة المدربين بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

الموافقة على تعيين أحمد مصطفى رئيسا للجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصرى لكرة اليد.

الموافقة على تشكيل عدد من فروع الاتحاد للحاجة العاجلة لتسيير أعمال المنطقة لحين تشكيل كافة الفروع.