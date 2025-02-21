شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني وروان العربي وعلي أبو العينين يتأهلون لربع نهائى تكساس للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثي المصري، نور الشربيني وروان العربي وعلي أبو العينين، إلى الدور ربع النهائي ببطولة تكساس للاسكواش، التي تستضيفها ولاية تكساس الأمريكية خلال الفترة بين 18 إلى 24 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي:

فوز نور الشربيني على سنا إبراهيم بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 4-11, 11-6, 11-4.

فوز علي أبو العينين على يوسف سليمان بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-1, 11-5.

فوز روان العربي على مريم متولي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 11-8.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة بواقع 6 لاعبين في منافسات الرجال وهم: يوسف إبراهيم، علي أبو العينين، محمد أبو الغار، علي فرج، يوسف سليمان ومصطفى عسل.

و16 لاعبة في منافسات السيدات وهن: سلمى الطيب، نادين شاهين، هنا معتز، كنزي أيمن، ملك خفاجي، منه حامد، مريم متولي، نور أبو المكارم، سنا إبراهيم، نوران جوهر، سلمى هاني، ندى عباس، هانيا الحمامي، فريدة محمد، روان العربي، ونور الشربيني.