شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو | ذاكرة الأرض.. ملحمة تاريخية تحيي أمجاد التأسيس في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان ”ذاكرة الأرض“

الدمام - شريف احمد - شهد مسار ”ذاكرة الأرض“، المقام في حديقة الملك فهد بالدمام، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي وزوار المنطقة الشرقية.ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان ”ذاكرة الأرض“ الذي تنظمه وزارة الثقافة احتفاءً بذكرى يوم التأسيس السعودي.وشكّل المسار تجربة تاريخية ملحمية للزوار، نقلتهم عبر محطات زمنية متتابعة، من عراقة ماضي المملكة العربية السعودية إلى مستقبلها المشرق.

يوم التأسيس

وبدأت هذه الرحلة الفريدة من محطة ”فجر الدرعية“ التي تمثل الدولة السعودية الأولى، مرورًا بمحطة ”درع الرياض“ رمز الدولة السعودية الثانية.ثم ”سماء الجزيرة“ التي تجسد المملكة العربية السعودية، وصولًا إلى محطة ”شمس طويق“ التي تعبر عن رؤية المملكة المستقبلية.وأعادت هذه المحطات الزمنية إلى أذهان الزوار أمجاد رحلة تأسيس المملكة، بدءًا من الدولة السعودية الأولى.وذلك وصولًا إلى التطور والازدهار الذي تشهده المملكة اليوم، وما تحمله من رؤى مستقبلية واعدة.