انت الان تتابع خبر هل وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية سوريا لزيارة بغداد؟.. مصدر يحسم الجدل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "يجري التنسيق بين وزارتي الخارجية في العراق وسوريا لتحديد موعد الزيارة المناسب".وأضاف المصدر أن الاستعدادات جارية لوضع جدول أعمال يتضمن مناقشة مختلف القضايا الثنائية، في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية السورية، أن الوزير أسعد الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق، لبحث عدد من القضايا المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المكتب في بيان، أن موعد الزيارة سيتم تحديده لاحقًا، بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتنسيق التوقيت المناسب.