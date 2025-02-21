شكرا لقرائتكم خبر عن في تطورات مفاجئة...إغلاق مصفاة حوش الريان بالقوة وطرد العاملين فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت قوة عسكرية تابعة للواء حرس رئاسي بالمكلا على إغلاق مصفاة حوش الريان غيرالشرعية بالقوة وفرضت سيطرتها على موقعها وأغلقت البوابات،بعد طردها لكل من كانوا فيها من أتباع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي

وأكد مصدر مقرب من اللواء الركن فرج البحسني نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يد الفساد ستجتث بالقوة وان إغلاق المصفاة المخالفة للقانون وكل المواصفات، أكبر رسالة لكل من يحاول العبث وطمس شواهد هذا الملف.

وأكد المصدر لمراقبون برس أن القادم سيكون الأمر على كل من له يد أو صلة بالموضوع والمتمثل باعتقال الفاسدين والمتورطين بهذه الفضيحة مباشرة وتقديمهم للعدالة والمحاسبة القانونية.