شكرا لقرائتكم خبر عن 240 ساعة دراسية للمشاركين فى دورة الرخصة الأفريقية B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس باتحاد الشرطة الرياضى فعاليات الدورة التدريبية للمدربين الراغبين في الحصول على الرخصة B التى تنظمها منطقة القاهرة لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد المصرى لكرة القدم . وذلك في إطار اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى ابو ريدة برفع كفاءة المدربين المصريين وتأهيلهم علميا وعمليا

يشارك فى الدورة 50 مدربا وتستمر لمدة 240 ساعة دراسية ما بين محاضرات نظرية وعملية ، وتستمر الدورة لمدة 4 شهور بواقع 6 ايام أسبوعيا ، ويحاضر فيها نخبة من المدربين والخبراء

واجتمع اليوم علاء نبيل المدير الفنى لاتحاد الكرة بالمدربين لحثهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورة

ووجه الدارسين الشكر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى ابو ريدة والمدير الفنى على الاهتمام بتنظيم مثل هذه الدورات التى تساعدهم في مستقبلهم التدريبى.