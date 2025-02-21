شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها "الداخلية" و"الدارة".. تفاصيل جوائز المنتدى السعودي للإعلام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المنتدى السعودي للإعلام، مساء الجمعة، الفائزين بجوائز النسخة الرابعة التي نظمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض على مدى 3 أيام، وسط حضور واسع من الإعلاميين العرب والأجانب والقادة وصناع الإعلام.
وبدأ توزيع الجوائز بمجال الصحافة، إذ نال عبد الرحمن المصباحي جائزة مسار صحافة البيانات، وتوج بدر الربيعان بجائزة مسار العمل الصحفي الميداني، وفاز أيمن الغبيوي بجائزة مسار "التقرير الصحفي" فيما حجبت جائزة المقال الصحفي.
وفي جوائز التواصل والعلاقات العامة، توجت وزارة الداخلية بجائزة الأنشطة الاتصالية الإعلامية في القطاع الحكومي عن حملتها "لا حج بلا تصريح"، وفازت حملة إطلاق مسلسل الإنمي "أساطير في قادم الزمان 2" لشركة "مانجا" للإنتاج بجائزة الأنشطة الاتصالية الإعلامية في القطاع الخاص.
واختتم الحفل، بالإعلان عن شخصية العام الإعلامية، وفاز بها د. هاشم عبده هاشم، وأشاد مقدم الجائزة الإعلامي جابر القرني بمسيرته الصحفية التي امتدت 60 عاماً، بنى خلالها رصيداً من النجاحات والإنجازات.
وتمثل جائزة المنتدى السعودي للإعلام منصة للاحتفاء بالإنجازات الإعلامية البارزة، إذ تسلط الضوء على الإبداع والتميز في مختلف مجالات العمل الإعلامي بتصنيفها إلى 4 فئات رئيسية و14 مساراً متنوعاً، تكرم المؤسسات والشخصيات المؤثرة التي أسهمت في تعزيز الوعي.
وتعد الجائزة ركيزة أساسية للمنتدى، محفزةً على إطلاق المبادرات الإعلامية الملهمة وترسيخ قيم الابتكار، ما يعزز مكانة الإعلام السعودي.
وبدأ توزيع الجوائز بمجال الصحافة، إذ نال عبد الرحمن المصباحي جائزة مسار صحافة البيانات، وتوج بدر الربيعان بجائزة مسار العمل الصحفي الميداني، وفاز أيمن الغبيوي بجائزة مسار "التقرير الصحفي" فيما حجبت جائزة المقال الصحفي.
جوائز المنتدى السعودي للإعلامفي جوائز المحتوى، فاز برنامج "في المرمي" بجائزة البرامج الرياضية التلفزيونية، وبرنامج "رجال عبد العزيز" من التلفزيون السعودي بجائزة البرامج الوثائقية التلفزيونية، وبرنامج "في الصورة" بجائزة البرامج التلفزيونية الحوارية الاجتماعية، وبرنامج "جلسة تاريخية" من دارة الملك عبد العزيز بجائزة برامج البودكاست الحوارية، وفازت أمل أبو مديني من جامعة الملك عبد العزيز بجائزة البحث الأكاديمي في مجالات الإعلام.
وفي جوائز التواصل والعلاقات العامة، توجت وزارة الداخلية بجائزة الأنشطة الاتصالية الإعلامية في القطاع الحكومي عن حملتها "لا حج بلا تصريح"، وفازت حملة إطلاق مسلسل الإنمي "أساطير في قادم الزمان 2" لشركة "مانجا" للإنتاج بجائزة الأنشطة الاتصالية الإعلامية في القطاع الخاص.
شخصية العام الإعلاميةوفي جوائز المنتدى الخاصة، نال د. ثواب السبيعي جائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي، وتوج الكاتب حازم صاغية بجائزة العمود الصحفي.
واختتم الحفل، بالإعلان عن شخصية العام الإعلامية، وفاز بها د. هاشم عبده هاشم، وأشاد مقدم الجائزة الإعلامي جابر القرني بمسيرته الصحفية التي امتدت 60 عاماً، بنى خلالها رصيداً من النجاحات والإنجازات.
وتمثل جائزة المنتدى السعودي للإعلام منصة للاحتفاء بالإنجازات الإعلامية البارزة، إذ تسلط الضوء على الإبداع والتميز في مختلف مجالات العمل الإعلامي بتصنيفها إلى 4 فئات رئيسية و14 مساراً متنوعاً، تكرم المؤسسات والشخصيات المؤثرة التي أسهمت في تعزيز الوعي.
وتعد الجائزة ركيزة أساسية للمنتدى، محفزةً على إطلاق المبادرات الإعلامية الملهمة وترسيخ قيم الابتكار، ما يعزز مكانة الإعلام السعودي.