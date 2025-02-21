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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20-2-2025، وشهدت الساحة العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025.. الأهلي يواجه الهلال السوداني في ربع النهائي.

قبل مواجهة بيسيرو في القمة.. تاريخ مواجهات كولر مع المدربين البرتغاليين للزمالك

يستعد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لقيادة فريقه في القمة 129 أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة 15 من عمر الدوري.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025.. بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025.. الأهلي يواجه الهلال السوداني في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع الأهلي في مواجهة الهلال السوداني.

كولر يضم بن شرقي وطاهر لمعسكر مباراة الزمالك بقمة الدوري

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ضم الثنائي طاهر محمد طاهر والمغربي أشرف بن شرقي إلى معسكر فريقه المغلق المقرر له غداً الجمعة وليلة لقاء القمة أمام الزمالك مساء السبت المقبل.

تعديل مباريات ربع نهائي كأس مصر بعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرر اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، تعديل موعد بعض مباريات كأس مصر بناء على ما أسفرت عنه قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لارتباط الثلاثي "الزمالك، بيراميدز، والمصري" بها.

قرعة الكونفدرالية 2025 تضع المصرى ضد سيمبا التنزانى في ربع النهائى

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة سيمبا التنزاني.

قرعة الكونفدرالية 2025 تضع الزمالك ضد ستيلينبوش في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع الزمالك في مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

مدير ستاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباراة الأهلى والزمالك بشكل يليق بالقمة المصرية

أكد وليد عبد الوهاب المدير التنفيذى لهيئة ستاد القاهرة ان الاستاد يلقى اهتمام من وزارة الرياضة لذلك نحاول التركيز على حل أى مشكلة قد تظهر بالاستاد

كاف يختار 6 حكام مصريين لمعسكر نخبة افريقيا بكوت ديفوار

اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، 6 حكام مصريين للدخول في معسكر حكام النخبة A المقرر إقامته فى كوت ديفوار خلال الفترة من11 الي 15 مارس المقبل.

الزمالك يكشف سبب التفاوض مع ميشالاك للعودة إلى الفريق

كشف مصدر بالزمالك عن أسباب التفاوض مع كونراد ميشالاك لاعب الفريق السابق، للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق، بعد أن تم قطع إعارته وعودته إلى أحد السعودى، وفسخ إعارته مع القلعة البيضاء

الأهلي يرفض صرف مكافآت إضافية لتحفيز اللاعبين للفوز فى القمة

رفض مسئولو الأهلي فكرة صرف مكافآت إضافية للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم للفوز في لقاء الزمالك المرتقب