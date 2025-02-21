شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر.

وتشهد تعاملات سعر صرف الدولار تطورات ملحوظة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.50 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.51 جنيه للشراء و50.61 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.51 جنيه للشراء.

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.50 جنيه للشراء.

50.60 جنيه للبيع.