شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على الحشد القبلي الكبير بشأن معركة التحرير والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - علق الناشط السياسي أحمد عبدربه على الحشد الكبير في مأرب لقبائل مذحج و حمير والتي أعلنت فيه النفير لمواجهة الحوثيين مطالبين قيادة الشرعية إعلان معركة تحرير شاملة، وتوفير الإمكانات اللازمة للجيش والمقاومة.
وقال احمد عبدربه في تعليق عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
تم اجتماع قبائل مذحج وحميّر اليوم في #مارب وكما ترون عظمة الموقف
وقبلها تحشدت كل قبائل #اليمن
كان الجميع يتمنى تحريك مياة القبائل الراكدة وهاهي اليوم تثلج الصدور
وتابع بالقول:
دعونا القبائل بعزتها وشهامتهم ونخوتها فاستجابت ورفعت روسنا وخيبت ضن من قالوا اننا قد انتهينا وان الامر قد اصبح للغزاة
واختتم منشوره قائلاً:
كنا قد اضطرينا للتحرك بمفردنا فارادة القبائل كلها ان نكون معاً فقبلنا وتركنا المهرجين يقولوا ما يريدون
وها نحن اليوم جايين نحن والطوفان
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