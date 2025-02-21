شكرا لقرائتكم خبر عن اول تعليق على الحشد القبلي الكبير بشأن معركة التحرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الناشط السياسي أحمد عبدربه على الحشد الكبير في مأرب لقبائل مذحج و حمير والتي أعلنت فيه النفير لمواجهة الحوثيين مطالبين قيادة الشرعية إعلان معركة تحرير شاملة، وتوفير الإمكانات اللازمة للجيش والمقاومة.



وقال احمد عبدربه في تعليق عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏تم اجتماع قبائل مذحج وحميّر اليوم في ⁧‫#مارب‬⁩ وكما ترون عظمة الموقف

‏وقبلها تحشدت كل قبائل ⁧‫#اليمن‬⁩

‏كان الجميع يتمنى تحريك مياة القبائل الراكدة وهاهي اليوم تثلج الصدور

وتابع بالقول:

‏دعونا القبائل بعزتها وشهامتهم ونخوتها فاستجابت ورفعت روسنا وخيبت ضن من قالوا اننا قد انتهينا وان الامر قد اصبح للغزاة

واختتم منشوره قائلاً:

‏كنا قد اضطرينا للتحرك بمفردنا فارادة القبائل كلها ان نكون معاً فقبلنا وتركنا المهرجين يقولوا ما يريدون

‏وها نحن اليوم جايين نحن والطوفان