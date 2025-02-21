شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 20-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 20-2-2025، حيث شهدت الساحة العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، كولر يضم بن شرقي وطاهر لمعسكر مباراة الزمالك بقمة الدوري.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025.. بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي.

قرعة دوري أبطال أفريقيا 2025.. الأهلي يواجه الهلال السوداني في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع الأهلي في مواجهة الهلال السوداني.

قرعة الكونفدرالية 2025 تضع المصرى ضد سيمبا التنزانى في ربع النهائى

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع المصري البورسعيدي في مواجهة سيمبا التنزاني.

قرعة الكونفدرالية 2025 تضع الزمالك ضد ستيلينبوش في ربع النهائي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025 التي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية "الدوحة" عن وقوع الزمالك في مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

كولر يضم بن شرقي وطاهر لمعسكر مباراة الزمالك بقمة الدوري

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ضم الثنائي طاهر محمد طاهر والمغربي أشرف بن شرقي إلى معسكر فريقه المغلق المقرر له غداً الجمعة وليلة لقاء القمة أمام الزمالك مساء السبت المقبل.

تعديل مباريات ربع نهائي كأس مصر بعد قرعتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرر اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، تعديل موعد بعض مباريات كأس مصر بناء على ما أسفرت عنه قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لارتباط الثلاثي "الزمالك، بيراميدز، والمصري" بها.

قبل مواجهة بيسيرو في القمة.. تاريخ مواجهات كولر مع المدربين البرتغاليين للزمالك

يستعد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لقيادة فريقه في القمة 129 أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة 15 من عمر الدوري.