شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية توضح 4 مميزات لحفظ الأغذية بـ"الإشعاع" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض المميزات الخاصة بتشعيع الأغذية والتى تحدث فرقاً ملموساً وعندما تُعالج الأغذية بالتشعيع، كحبات الفراولة هذه يحدث الآتى:

1- تُقتل البكتيريا الحاملة للأمراض.

2-تقلُّ الأمراض التي تحملها الأغذية.

3- إبقاء النكهة والبنية والمظهر نفسه.

4-هذا العلاج لا يترك أى مخلفات مشعّة

ويقدم الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن مميزات حفظ المواد الغذائية باستخدام التشعيع الالكتروني داخل المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع بهيئة الطاقة الذرية، وهى كالاتي:

1- تعبئة المنتج فى صورة جافة.

2- المرونة حيث يستخدم لحفظ أنواع مختلفة من الأغذية ذات أنواع وأحجام وأشكال مختلفة.

3- يستخدم لحفظ المنتجات ذات درجة حفظ ثابتة مثل اللحوم المصنعة.

4- الحفاظ على الخصائص الحسية للأغذية وكذلك القيمة والجودة لها.

5- تستخدم فى تعقيم الأغذية فى أقصى الظروف مثل رحلات الفضاء ومرضى خلل المناعة الأيدز.

- وتدخل عملية التشعيع فى تطبيقات عدة منها:

1- تسبيط الإنبات أو التزريع لبعض المحاصيل وبالتالى إطالة فترات التخزين.

2- يستخدم بدلا من التدخين الكمياوى للتحكم فى مهاجمه الحشرات للثمار والحبوب.

3- تقليل التلوث.

4- المعاملات التشعيعية تحل محل بعض الإضافات الغذائية وخصوصا فى اللحوم المصنعة.

5- تطهير أسطح اللحوم التى تتلوث أثناء الذبح والسلخ والتقطيع.

6- تستخدم للبسترة مثل الألبان-العصير-الفواكة.

7- تستخدم فى تعقيم محاليل المركبات ذات الجزيئات الكبيرة.