وزير الخارجية يستعرض العلاقات الثنائية هاتفيًا مع نظيره السوري

ضبط مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامه حطبًا محليًا في عسير

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10" بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية