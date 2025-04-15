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القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10" بالإمارات

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واس - الدمام 0 تبليغ

القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10" بالإمارات

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الدمام - شريف احمد - تشارك القوات الجوية الملكية في التمرين الجوي المختلط "علم الصحراء 10"، الذي يُنفَّذ الأسبوع المقبل في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقف نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال الغامدي، على تحضيرات المجموعة المشاركة في التمرين، وجاهزية الأطقم والمنظومات، قبيل مغادرتها قاعدة الملك فيصل الجوية في القطاع الشمالي.

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ويهدف التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بمنظومة "F-15C" بكامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة، إلى تبادل الخبرات في مجالي التخطيط والتنفيذ، ورفع الجاهزية القتالية، وتعزيز العلاقات مع قوات الدول المشاركة في التمرين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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