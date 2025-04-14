شكرا لمتابعة خبر عن إجازة رسمية بجامعة أم القرى تزامناً مع فورمولا 1 في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت جامعة أم القرى منح إجازة رسمية لكافة منسوبيها، من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق 20 و21 أبريل الجاري، على أن تشمل الإجازة جميع مقرات الجامعة في مكة المكرمة وكلياتها في المحافظات.

ويأتي هذا القرار تزامناً مع استضافة المملكة لسباق الفورمولا 1 العالمي، الذي تحتضنه مدينة جدة خلال ذات الفترة، تأكيداً على حرص الجامعة على مواكبة الفعاليات الوطنية والدولية الكبرى، ودعمها المتواصل للأنشطة التي تُعزز من مكانة المملكة إقليميًا وعالميًا.

وتقام النسخة الخامسة من السباق على حلبة كورنيش جدة المعروفة بأنها أسرع حلبة شوارع في العالم، والتي تتميز بطول 6.175 كيلومترًا و 27 منعطفا، مما يجعلها واحدة من أكثر الحلبات تحديًا وإثارة في روزنامة الفورمولا 1.

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