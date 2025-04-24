شكرا لمتابعة خبر عن بحّار سعودي يخوض مغامرة مع أسماك القرش في البحر الأحمر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دخل البحّار السعودي يزيد الدريني مغامرة جديدة، حيث قرر الغوص مع أسماك القرش في مياه البحر الأحمر.

ووثّق الدريني رحلته في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في المقطع وهو يقول: “هذه المنطقة معروفة بالقروش، وسأنزل لاستكشاف أنواعها.”

وكان الدريني قد درس سلوك أسماك القرش سابقًا من خلال عدة دورات في جامعات عالمية. وقال: “حضّرت نفسي جيدًا، ودرست أنواع أسماك القرش وسلوكياتها. هذا أمر مهم، فلكل شيء حدود، وهذا ينطبق على السباحة مع الكائنات المفترسة.”

وقد غاص الدريني مع أنواع مختلفة من أسماك القرش، من بينها القرش الثور، والقرش الحريري، والقرش المرجاني.

وخلال مغامرته، حرص على عدم ارتكاب أي خطأ غير مقصود، وقد حظي المقطع الذي وثّقه بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل.

والجدير بالذكر أن أسماك القرش لا تتغذى على لحوم البشر، لكنها لا تخلو من المخاطر؛ إذ تُعرف بأنها كائنات فضولية وحساسة للغاية