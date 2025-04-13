شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من 12 منطقة والان نبدء بالتفاصيل

حالة البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مناطق عسير، جازان ونجران.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-48 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط.حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.حالة البحر : خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.