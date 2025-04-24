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وفد الجمعية الطبية في المملكة المتحدة وأوروبا يطرح مشروع عمل مشترك بالعراق

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وفد الجمعية الطبية في المملكة المتحدة وأوروبا يطرح مشروع عمل مشترك بالعراق

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ود لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل وفد الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تضم كبار رؤساء المؤسسات الطبية العاملة في بريطانيا والدول الأوروبية، مثمناً الزيارة".

ووجّه السوداني، "بتقديم كلّ ما يحتاجه من مساعدة، استناداً للأمر الديواني الخاص بمساعدة الأطباء العراقيين"، مشيرا الى "فلسفة الحكومة التي تخصّ الواقع الصحي، وما أنجزته في مجال قانون الضمان الصحي وواقع البنى التحتية الصحية، واستكمال عشرات المشاريع المتلكئة، واعتماد أسلوب التشغيل المشترك للمستشفيات، وتوطين الصناعات الدوائية الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الدوائي، ويشكل جزءاً حيوياً من الأمن الوطني".

وطرح وفد الجمعية، خلال اللقاء، "مشروع عمل مشترك ومستدام في العراق للتدريب وتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات، بجانب تدريب الأطباء العراقيين على أداء امتحان الزمالة البريطانية وتقديم العمل التطوعي ضمن المؤسسات الصحية العراقية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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