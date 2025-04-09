هيئة التراث تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري عالي الأهمية

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المستمرة في استكشاف وتوثيق التراث الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة التراث العالمي، حيث كشفت الفرق الميدانية عن موقع أثري يحمل دلالات تاريخية مهمة قد تسهم في إعادة رسم ملامح بعض الفترات الحضارية في شبه الجزيرة العربية.
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