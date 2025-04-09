هيئة التراث تعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن اكتشاف أثري عالي الأهمية

أعلنت هيئة التراث عن عقد مؤتمر صحفي في مقرها بحي المربع، مساء اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك للإعلان عن اكتشاف أثري عالي الأهمية يُعد من أبرز الاكتشافات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة.

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة المستمرة في استكشاف وتوثيق التراث الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على خارطة التراث العالمي، حيث كشفت الفرق الميدانية عن موقع أثري يحمل دلالات تاريخية مهمة قد تسهم في إعادة رسم ملامح بعض الفترات الحضارية في شبه الجزيرة العربية.