شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة، منبها من استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 10 مناطق.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل.وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الأوسط.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.