شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يكشف بوابات دخول الجماهير لمباراة الأهلي وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، عن بوابات دخول الجماهير لحضور مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها مساء غدًا الجمعة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عُقد ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والحكام والطاقم الاداري للفريقين.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، علماً بأن لقاء الذهاب بجنوب أفريقي كان قد إنتهى بالتعادل السلبي.

بوابات دخول جماهير الأهلي وصن داونز- الدرجة الثالثة يمين .. بوابة طريق النصر.

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