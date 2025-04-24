شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. إزاى تحافظ على استقرار قياساتك مع اقتراب فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الصيف، يحتاج مرضى السكر لاتباع استراتيجيات خاصة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، وفقا للقياسات المطلوبة، نظرا لتأثير ارتفاع درجات الحرارة على مستويات السكر في الدم، وترطيب الجسم، وفعالية الأنسولين.

ووجه موقع "Times of India" عدد من النصائح لمرضى السكر، للحفاظ على سلامتهم وتوازن مستويات السكر في الدم، خلال فصل الصيف، وتحديدا في الأيام التي تشهد ارتفاعا كبيرا فى دراجات الحرارة.

5 نصائح للحفاظ على مستويات السكر في دمك خلال فصل الصيف

وفيما يلى 5 نصائح للحفاظ على مستويات سكر الدم، فى ارتفاع درجات الحرارة، وهى:

حافظ على رطوبة جسمك

يتسبب الجفاف فى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يصعب إدارة مرض السكر، ومن علامات الجفاف الدوخة وجفاف الفم، والبول الداكن، لذلك ينصح بشرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف، مما قد يساعد بشكل مباشر على على توازن مستويات السكر في الدم.

راقب مستويات السكر في الدم بشكل متكرر

يمكن أن تؤدي الأنماط المتغيرة في الحرارة إلى تقلب نسبة السكر في الدم، حيث تسبب الحرارة الشديدة تغييرًا في اختلال مستويات امتصاص الأنسولين، لذلك من الضرورى التحقق من مستويات السكر في الدم كلما قضيت وقتًا في الهواء الطلق، مع مراعاة أن أنماط الحرارة يمكن أن تؤدي إلى اختلال مستويات السكر في الدم.

تخزين الأدوية بشكل صحيح

تتسبب الحرارة المرتفعة في تحلل الأدوية، لذلك احتفظ بالأنسولين في مكان بارد، مثل حقيبة معزولة أو في الثلاجة دون تجميده، كذلك تحقق من أجهزة قياس الجلوكوز وشرائط الاختبار بشكل متكرر لأن الحرارة يمكن أن تؤثر على دقتها.

تعرف على علامات الإجهاد الحراري ونقص السكر في الدم

يمكن أن تؤدي علامات مثل التعرق المفرط وضيق التنفس، والخمول والغثيان، إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، أو الإصابة بالإجهاد الحرارى، لذلك إذا شعرت بعدم الارتياح والتوعك، فما عليك سوى الجلوس في مكان بارد وشرب بعض الماء وأخذ نفسًا عميقًا، وينصح دائمًا بحمل علبة عصير فاكهة للتغلب على نقص السكر في الدم.

تناول أطعمة صيفية

تناول أطعمة طازجة ومرطبة، مثل الخيار والتوت والزبادي والبطيخ والبرتقال والأفوكادو والخضراوات الورقية، للحفاظ على مستويات طاقة مستقرة، مع مراعاة تناول أطعمة تتناسب مع استقرار مستويات السكر في الدم.