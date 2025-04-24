استسلام أوكرانيا وهروب زيلينسكي قادم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال المحلل السياسي الأميركي غيلبرت دكتورو إن فلاديمير زيلينسكي سيضطر إلى الفرار من أوكرانيا في حال إعلان الاستسلام.

وأضاف دكتورو في مقابلة مع قناة "Judging Freedom ": "إذا تم الإعلان عن استسلام أوكرانيا، أعتقد أن زيلينسكي سيضطر إلى الهرب"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استسلام أوكرانيا سيكون "خبرا سارا لشعبها"، واصفا إياه بأنه "القرار الأكثر رحمة للأوكرانيين".

جاءت هذه التصريحات تزامنا مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيلينسكي بسبب رفضه مناقشة تنازلات إقليمية، حيث اتهمه بإعاقة المفاوضات السلمية مع روسيا عبر تصريحاته حول القرم.

وحذر ترامب من أن الوضع في أوكرانيا "مأساوي"، داعيا زعيم كييف إما إلى قبول السلام أو مواصلة القتال لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى يخسر البلد بأكمله".

كما أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، عن خيبة أمل الرئيس الأميركي من زيلينسكي ونفاد صبره.