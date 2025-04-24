شكرا لقرائتكم خبر عن على الدين سلامة يتصدر بطولة أفريقيا لناشئى الجولف في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر على الدين سلامة لاعب المنتخب الوطنى لناشئى الجولف ، منافسات الفردى فى البطولة الأفريقية للناشئين تحت 18 عاما والمقامة حاليا فى تونس .

سجل الواعد على الدين سلامة فى الجولة الاولى من المنافسات 5 ضربات تحت المعدل بعد أداء متميز ورغم المنافسة القوية مع ابطال جنوب افريقيا وزيمبابوى والمغرب وكينيا.



واحتل منتخبنا الترتيب الرابع فى منافسات الفرق بعد انتهاء الجولة ذاتها بعدد ضربات 231 ضربة وبفارق 5 ضربات عن المغرب الثانى و3 ضربات عن زيمبابوى الثالث.



وسجل اللاعبان عبد الرحمن الدفراوى 5 ضربات فوق المعدل وعمر هانى 15 ضربة فوق المعدل.



ومازالت الفرصة قائمة للاعب عبد الرحمن الدفراوى لدخول قائمة افضل 10 لاعبين فى البطولة حيث لا يفصله بعد نهاية الجولة الأولى سوى ضربة واحدة فقط عن اصحاب المراكز من الثامن الى العاشر.



اما منافسات الناشئات فقد سجلت لاعبتنا تاليا سامح 10 ضربات فوق المعدل وجاءت بالترتيب الثالث عشر ولكن مازالت امالها قائمة فى تحسين الترتيب بل وإمكانية المنافسة على المركز الثالث حيث الفارق مع صاحبة المركز الثالث التونسية ياسمين دريس 4 ضربات فقط واحتل منتخبنا للناشئات المركز السابع للفرق حيث سجلت نور ايهاب 14 ضربة فوق المعدل.



ويتبقى فى المنافسات جولتين غدا وبعد غدا السبت وستكون جولة الغد بالتحديد كاشفة للمتنافسين على الوصول لمنصة التتويج الافريقى.