ازاى تحمى بنتك من سرطان عنق الرحم باللقاح؟ يقى من الإصابة بجرعة واحدة

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمل السيسى أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، خلال المؤتمر الخامس الدولى للأطفال المنعقد حاليا بالقاهرة، إن تطعيم الفيروس الورم الحليمى البشرى المسبب لسرطان عنق الرحم مهم للفتيات لأنه يحمى من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

الاطباء خلال المؤتمر

وأضافت، إن الوقاية خير من العلاج فالتطعيم يقى من مرض خطير يسبب الوفاة في السيدات، موضحة، إن سرطان عنق الرحم من السرطانات القليلة جدا الذى يسببه فيروس غير باقى أنواع السرطانات والتي يكون سببها غير معلوم السبب.

وأوضحت، إن هذا النوع من السرطان معلوم وله وقاية وله لقاح يحمى من الإصابة تماما.

وأكدت، إن الفتيات لابد ان تتلقى تطعيم عنق الرحم من سن 9 سنوات لأنه يكون بجرعة واحدة فقط ويحميها بقية عمرها من الإصابة بسرطان عنق الرحم، موضحة إن التطعيم متوافر في كل مكان في مصر.



د امل السيسى و الهام يسرى ومحمود حماد خلال المؤتمر

وأشارت إلى أن الورم الحليمى البشرى عبارة عن عدوى تصيب الفتيات من خلال الملامسة الجلدية أو من خلال العلاقات الزوجية، لذلك فإن الوقاية بالتطعيم مهمة جدا بالإضافة الى عدم اتباع طرق النظافة الشخصية والتطهير.

وقالت، إنه مثل أى فيروس قد يصيب الفم والبلعوم وهو يأتى نتيجة العدوى ويمكن أن يصيب الشرج وليس شرطا أن يصيب الجهاز التناسلي فقط، موضحة، إنه يمكن أن ينتقل من خلال أدوات النساء والتوليد الغير مطهرة أو من خلال إزالة الشعر بالليزر، ويمكن أن ينتقل من خلال الأدوات الشخصية، كما انه يمكن أن يصيب الجلد.

وأضافت، إن سرطان عنق الرحم هو مرض يمكن الوقاية منه باللقاح، موضحة انه مرض موجود ويؤدى الى الوفاة، لذلك يجب على جميع الفتيات أن ياخذوا اللقاح كما تنصح منظمة الصحة العالمية، موضحة ان نسب الإصابة بسرطان عنق الرحم مرتفعة جدا ولكن للأسف لا يتم تشخيصه إلا في مراحل متأخرة ويكون قد حدثت الإصابة ويؤدى الى الوفاة.

وأكدت، إن نسب الإصابة عالية جدا في مصر ويصيب سرطان عنق الرحم الفي حالة سنويا ثلاثة ارباعهم يتوفوا بسبب عدم الكشف الدورى المبكر وبسبب عدم أخذ التطعيم، موضحة، إن اعراضه غير محددة ولا تستطيع المرأة اكتشافه إلا بعد الإصابة ويكون في مراحل متأخرة من المرض، لذلك يجب أن تقوم المرأة بالكشف الدورى من خلال مسحة عنق الرحم كل 3 سنوات عند طبيب النساء.

وأضافت، إن المبادرة الرئاسية قامت بدور في جميع المحافظات ويتم الاتصال بالخط الساخن للمبادرة وهو" 15335" ومن خلال هذا الرقم يمكن لأى سيدة بعد إعطاء بياناتها توجيهها إلى أقرب مركز لها لأخذ مسحة من عنق الرحم وذلك قبل الإصابة بالمرض، وإذا أصيبت بالمرض فان نسب الوفاة تصل إلى 60%، موضحة، إننا نهدف الى اكتشاف الفيروس المسبب للسرطان مبكرا.

وقالت، للوقاية من العدوى: يجب اتباع طرق النظافة الشخصية ،واتباع المطهرات وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، و تنظيف المرحاض قبل استعماله وتجنب حمامات السباحة غير النظيفة، والذهاب إلى عيادات الأطباء النظيفة والتي تستخدم المطهرات والتي يتم الالتزام فيها بارتداء الملابس الواقية في اى عيادة تذهب اليها سوء للكشف في عيادات النساء والتوليد أو عيادات الأمراض الجلدية لإزالة الشعر، مؤكدة، إن أهم وسيلة للوقاية هو أخذ التطعيم والذى يقى من الإصابة بالعدوى بنسبة 100%، لأنه مهما اتخذت من إجراءات وقائية يمكن أن تصاب بالعدوى.

وأوضحت، ان التطعيم يؤخذ من سن 9 سنوات إلى سن 15 سنة ومن سن 15 إلى سن 26 سنة، ويكون في هذه الحالة أقل في الكفاءة، ولكنه لازال يحميها، ولو تخطت هذا السن تأخذ 3 جرعات ويكون بأقل كفاءة واذا كانت متزوجة يتم عمل مسحة عنق الرحم بشكل دورى.

يذكر، إن المؤتمر ناقش عدد من الموضوعات الهامة، مثل مشروع بلازما الدم وأهميته فى توفير أدوية المناعة، والتى تعالج الكثير من الأمراض، بالاضافة إلى أمراض الدم التى تصيب الأطفال، وجدول التطعيمات الروتينية التى يجب على كل أم أن تعطيها لطفلها خلال فترة حياته للوقاية من الأمراض.

